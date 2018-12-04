Kırklareli Valisi Bilgin'den Ziyaretler

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, kurum ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
Bilgin, Milli Eğitim Müdürlüğü
, Olgunlaşma Enstitüsü ile esnafları ziyarette bulundu.
Milli Eğitim Müdür vekili Cahit Akın'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Bilgin, müdüriyet binasında incelemelerde bulundu.
Olgunlaşma Enstitüsü'nü de gezen Bilgin, ziyarette, binaların tarihi değeri bulunduğunu söyledi.
Tarihi binaların aslına uygun olarak restorasyon çalışmaları yapılmasını isteyen Bilgin, tarihi binaların korunarak daha çok kullanıma uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Vali Bilgin
, daha sonra esnaf ziyaretlerinde de bulundu.
Bir kahvehane ve taksi durağını ziyaret eden Bilgin, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.
Lütfullah Bilgin,Kırklareli
04 Aralık 2018 Salı 13:17