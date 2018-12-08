Kırklareli Valisi Bilgin'den Ziyaretler

Kırklareli
Valisi Osman Bilgin, kurum ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.
Bilgin, Türk Kızılayı
Kuzey Marmara
Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü, fabrika ve esnaf ziyaretinde bulundu.
Kuzey Marmara Bölge Afet Yönetimi Müdürlüğü çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alan Bilgin, müdürlük binasında incelemelerde bulundu.
Bilgin, daha sonra bir tekstil fabrikasını da ziyaret ederek firma sahibi Ömer Faruk Küçük
eşliğinde fabrikayı gezdi.
Üretilen ürünler hakkında bilgiler alan Bilgin, fabrika personeline kolaylıklar diledi.
Türk Kızılayı,Kırklareli
08 Aralık 2018 Cumartesi 10:29