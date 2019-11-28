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Kırklareli Valisi Bilgin'den ziyaretler

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

28.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:08Kırklareli Valisi Bilgin'den ziyaretler
Valisi Osman Bilgin, ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Babaeski Kaymakamlığına atanan Şenol Levent Elmacıoğlu'nu ziyaret eden Bilgin, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Babaeski'nin küçük ve sakin bir ilçe olduğunu belirten Bilgin, Elmacıoğlu'na görevinde başarılar diledi.
Bilgin, Cumhuriyet Savcıları Şule Duman, Halil Demirel ile Hakimler Selvi Çetin, Gülcan Bayrakci, Emine Akıncı ve Yavuz Tügen ile bir araya geldi.
İlçede vatandaşların istek ve sıkıntılarını da dinleyen Bilgin, "Her fırsatta ilçeleri ve köyleri dolaşarak gerek protokol üyeleri gerekse vatandaşlarla bir araya geliyoruz. Varsa sorunları yerinde tespit ederek çözüme kavuşması için girişimler yapıyoruz. Vatandaşa dokunmak, sorunlarını yerinde dinlemek ve çözmek, kaliteli hizmeti sunmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

Levent Elmacıoğlu, Kırklareli, Babaeski, Güncel

Kaynak: AA

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