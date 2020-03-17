Kırklareli Valisi'nden Korona virüs denetimi
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerinde incelemek amacıyla Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde denetim yaptı.
17.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:47
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemleri yerinde incelemek amacıyla Babaeski ve Lüleburgaz ilçelerinde denetim yaptı.
Vali Osman Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gerenli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Bilgin, daha sonra esnafın kurallara uyup uymadığını incelemek amacıyla ilçe merkezini gezdi. - KIRKLARELİ
Vali Osman Bilgin, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya ve Belediye Başkanı Murat Gerenli'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Bilgin, daha sonra esnafın kurallara uyup uymadığını incelemek amacıyla ilçe merkezini gezdi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Murat Gerenli, Lüleburgaz, Kırklareli, Babaeski, Güncel
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