Kırklareli Valisi'nin ardından il sağlık müdüründe de korona virüs çıktı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in korona virüse yakalandığını duyurmasının ardından Vali Bilgin'le Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in de korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Cerit, Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, Kırklareli Valiliği'ndeki müdürler, Kırklareli İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da korona virüs testi yaptırdı. Kesimoğlu, testinin sonucunun negatif çıktığını duyururken kurum müdürlerinin ve il müftüsünün sonuçlarının beklendiği öğrenildi.



Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in korona virüse yakalandığını duyurmasının ardından Vali Bilgin'le temas halinde olan Kırklareli Valiliği'ndeki müdürler, Kırklareli İl Müftüsü Demirtaş ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da korona virüs testi yaptırdı. Kesimoğlu testinin negatif çıktığını belirtirken, diğer müdürlerin test sonuçlarının beklendiği öğrenildi. Öte yandan Kırklareli İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in geçtiğimiz günlerde yaptırdığı korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.



İl Sağlık Müdürü'nün yardımcıları gözlem altında



Cerit'in korona virüs pozitif olduğunun ortaya çıkmasının ardından Kırklareli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Cerit'in durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Kırklareli İl Sağlık Müdür Yardımcıları ve özel kaleminin de gözlem altına alındığı öğrenildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA