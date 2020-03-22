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Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den Orman Haftası mesajı

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Orman Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

22.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 22.03.2020 12:04
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den Orman Haftası mesajı
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Orman Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, ormanların bir milletin en önemli zenginlik kaynağı olduğunu belirtti.
Ormanları korumanın vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayan Bilgin, ağacı korumanın uygarlığın en temel göstergesi olduğunu gelecek kuşaklara öğretmeli ve bu bilinçle ormanlara sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.
Son yıllarda orman bilincinin yaygınlaşması ve ormanların korunması anlamında çok güzel gelişmeler yaşandığını belirten Bilgin, şunları kaydetti:
"Gelecek nesillerimize yeşil bir memleket bırakmak için bugünden orman alanları oluşturmak ve ormanlarımızı korumak hepimizin ortak görevidir. Temiz hava ve bol oksijen için küresel ısınmayı, erozyonu, çölleşmeyi, su kaynaklarının kurumasını önlemek için ve düzenli bir iklim ve yağış düzeni için varlığı hayati olan etkili ve verimli ağaçlandırma konusunda hepimizin hassas olması gereklidir."

Kaynak: AA

Etiketler : Lütfullah Bilgin, Kırklareli, Güncel

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