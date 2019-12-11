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Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Kırklareli ve İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

11.12.2019 18:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:14Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı
ve 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki ilde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelileri tespit etti.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik takip sonucu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.
Bu arada şüphelilerin uygulama noktalarında yakalanmamak için kontroller sırasında uyuşturucu maddeleri yola attıkları, yutmaya çalıştıkları veya araçların gizli bölmelerine saklamaya çalıştıkları belirlendi.

Kırklareli, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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