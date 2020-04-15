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Kırklareli ve İstanbul'daki fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

15.04.2020 19:20 | Son Güncelleme: 15.04.2020 19:26
Kırklareli ve İstanbul'daki fuhuş operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Kırklareli ve İstanbul 'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde "İnsan ticareti ve fuhuş" yapıldığı bilgisine ulaştı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki çalışma sonucu Kırklareli'nde 4 ve İstanbul'da 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6 zanlı yakalandı. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen yabancı uyruklu 7 kadın koruma altına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 12 banka dekontu, 4 cep telefonu, 4 GSM kartı, 45 litre kaçak içki ile muhtelif miktarda cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Yabancı uyruklu mağdur kadınlar, sağlık kontrollerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, İstanbul, Güncel
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