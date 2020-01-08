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Kırklareli ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Kırklareli ve Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

08.01.2020 13:06 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:24 Kırklareli ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
ve 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırklareli ile Tekirdağ'da uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelileri tespit etti.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik takip sonucu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyonda E.B, B.C.K, F.E, O.Z. ve S.Z. yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 34,1 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçete ile satılan 54 hap ile 2 bin 800 adet makaron, 5 bin 900 gram tütün ve 3 adet sigara tütün sarma makinesi ele geçirildi.
Zanlılar sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için Kırklareli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Bu arada şüphelilerin uyuşturucu madde ticareti sırasında olası dinleme faaliyetlerine yakalanmamak için kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde şifreli konuştukları tespit edildi.

Kırklareli, Tekirdağ, Güncel

Kaynak: AA

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