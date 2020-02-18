Kırklareli ve Tekirdağ'daki sahte içki operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kırklareli
ve Tekirdağ
'da düzenlenen sahte içki operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden B.S. sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.A, Ö.M. ve E.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli B.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarma ekiplerince Kırklareli ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 101 litre sahte içki, ruhsatsız tabanca, şarjör, 28 tabanca mermisi, 5 cep telefonu ile suça ilişkin hesapların tutulduğu defter ele geçirilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.