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Kırklareli Vize'de davul zurnalı "Evde kal" çağrısı

Vize Belediyesi, sokak ve caddelerde davul zurna çaldırarak, koronavirüs sürecinde vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.

12.04.2020 15:38 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:38
Kırklareli Vize'de davul zurnalı
Vize Belediyesi, sokak ve caddelerde davul zurna çaldırarak, koronavirüs sürecinde vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı.
Üzerlerinde "#Evdekal Vize" yazılı tişört giyen davul ve zurnalı ekip, Belediye Başkanı Ercan Özalp eşliğinde, traktörün kasasında sokak sokak dolaştı.
Trakya ezgileri seslendiren davul zurnalı ekip, vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.
Daha sonra 6. yüzyılda Jüstinyen döneminde kilise olarak inşa edilmiş, 14. yüzyılın ikinci yarısında ise cami olarak düzenlenmiş Vize Küçük Ayasofya bahçesi ile Vize Kalesi önünde bir süre daha davul zurna çalındı.
Belediye Başkanı Özalp, burada yaptığı konuşmada, dünyanın ve Türkiye'nin kritik bir dönemden geçtiğini söyledi.
Herkesi, yetkililerin önerdiği tedbirlere davet eden Özalp, "Bunu hep birlikte, hep beraber atlatacağız. Bunlar hepimize bir sınav, dayanışmamızın bir simgesi olarak kalacaktır. Evde kalın diyorum, kendimizi koruyalım. Bizler Vize Belediyesi olarak çalışıyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık, personelimizle 24 saat hizmetinizdeyiz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ercan Özalp, Evde Kal, Özalp, Vize, Güncel
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