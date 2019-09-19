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Kırklarelili öğrenciler hünerlerini Tepebaşı'nda sergiledi

Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünde Kırklareli'nin Ahmetbey Belediyesi öncülüğünde Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle gerçekleştirilen lise öğrencilerinin folklor gösterisi beğeni topladı.

19.09.2019 15:59Kırklarelili öğrenciler hünerlerini Tepebaşı'nda sergiledi
Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünde Kırklareli'nin Ahmetbey Belediyesi öncülüğünde Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle gerçekleştirilen lise öğrencilerinin folklor gösterisi beğeni topladı.

Kırklareli iline bağlı Ahmetbey Belediyesi'nin öncülüğünde Şehit Öğretmen Uğur Gören Çok Programlı Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi, Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önünde folklor gösterisi gerçekleştirdi. Gösteriyi, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Erdoğan Aydoğmuş, Fikriye Güven Zaptiye ve belediye çalışanları ile Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş da takip etti. Büyük beğeni toplayan gösteri sonunda Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları, Başkan Altıntaş ve beraberindekilere ziyaretleri ve performansları için teşekkür etti.

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş ise, Tepebaşı Belediyesi ile 2014 yılından bu yana diyalog içerisinde olduklarını belirterek 2015 yılında Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın katıldığı bir tören ile Ahmetbey Belediyesi bünyesinde bir belde evi açılarak Tepebaşı'ndaki güzel uygulamaların ilçelerinde de örneklendirildiğini söyledi. Son olarak Başkan Altıntaş, kendilerini ağırlamalarından dolayı Tepebaşı Belediyesi yetkililerine teşekkür de etti.

Etkinlik, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kırklareli, Tepebaşı, Altıntaş, Avrupa, Yaşam

Kaynak: İHA

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