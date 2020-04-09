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Kırklarelili program yapımcısı korona virüsü yendiğini bu sözlerle duyurdu

Yaklaşık 3 haftadır korona virüs tedavisi gören Kırklarelili program yapımcısı Burak Akkul, korona virüsü yendiğini Twitter'dan paylaştığı videoyla duyurdu.

09.04.2020 12:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:48
Kırklarelili program yapımcısı korona virüsü yendiğini bu sözlerle duyurdu
Yaklaşık 3 haftadır korona virüs tedavisi gören Kırklarelili program yapımcısı Burak Akkul, korona virüsü yendiğini Twitter 'dan paylaştığı videoyla duyurdu. Akkul, "Haber vermesi biraz vakit aldı. Çok zorlu süreçten geçtim. Sonuçta yendim seni korona" diye konuştu.

Kırklarelili program yapımcısı Burak Akkul, yaklaşık 3 haftadır süren korona virüse karşı verdiği savaşı kazandı. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören ve bir süredir yoğun bakımda olan Akkul, sevindirici haberi hayranlarıyla Twitter üzerinden paylaştı. Akkul, korona virüse karşı mücadeleyi kazandığını şu sözlerle duyurdu: "Haber vermesi biraz vakit aldı. Çok zorlu süreçten geçtim. Sonuçta yendim seni korona."

Akkul'un bu süreçte sürekli yanında olan eşi Seda Akkul da korona virüsü Türk halkının yeneceğini söyleyerek, "Yendik seni Covid 19. Ülkece dünyaca yeneceğiz. Herkese şifa diliyoruz" dedi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Twitter, Güncel
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