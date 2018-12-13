Kırklarelililer Seferber Oldu

Kırklareli Belediyesi, Türk Kızılayı Kırklareli Şubesi ve Lüleburgaz Kan Merkezi iş birliğinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan kan bağışı tırı ve çadırda gerçekleştirilen kampanyaya destek vermek isteyen Kırklarelili vatandaşlar kampanyaya büyük ilgi gösterdiler.

Kan bağışında bulunan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, hayat kurtarabilmek için kan numunesi verdiğini söyledi.

Lösemi teşhisi bulunan yaklaşık 2 binden fazla çocuğun yaşamlarını idame ettirmeye çalıştığını söyleyen Kesimoğlu ''Hiçbir şey insan yaşamından daha değerli değildir. Herkes bu ülkede, bu dünyada sağlıklı yaşam hakkına sahiptir. Bugün 2 binin üzerinde genç insanımız kök hücre bekliyor. Kırklareli halkı olarak biz her konuda duyarlı olduğumuz gibi bugünkü etkinlikte de aynı duyarlılığı gösterdik. Katkı yapan herkese, duyarlı vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Kök hücre bekleyen kan ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza da sağlık diliyorum." diye konuştu.