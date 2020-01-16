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Kırklarelililer Türkiye Kupası'nda tur için takımlarına güveniyor - KIRKLARELİ

Kırklarelili futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında başarılı sonuçlar elde eden takımları GMG Kırklarelispor'un çeyrek finale çıkacağına inanıyor.

16.01.2020 10:40 | Son Güncelleme: 16.01.2020 10:43
Kırklarelili futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında başarılı sonuçlar elde eden takımları GMG 'un çeyrek finale çıkacağına inanıyor.
TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor'un Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol ile 1-1 berabere kalması kentte sevinçle karşılandı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının başarısının kentte bayram havası yaşattığını söyledi.
Süper Lig ekibine gol atmanın ve karşılaşmadan berabere ayrılmanın büyük bir başarı olduğunu ifade eden Bilgin, yönetici ve tüm sporcuları tebrik ettiğini belirtti.
Karşılaşmada her iki takımın da güzel mücadele ettiğini anlatan Bilgin, "Medipol Başakşehir'in gücünü biliyoruz. Karşılaşmadan tüm zorluklara rağmen 1-1 skorla ayrıldık. Karşılaşmanın rövanşından galip ayrılarak bir üst tura yükseleceğimize inanıyorum." dedi.
İkinci maç 21 Ocak'ta Kırklareli'de
39 Gençlik taraftar grubunun lideri Uğur Çevik de Medipol Başakşehir maçı sonrasında kentte şölen havası yaşandığını ifade etti.
Süper Lig ekibi ile karşılaşmanın berabere tamamlanmasının büyük bir başarı olduğunu anlatan Çevik, mutluluklarını kelimelerle ifade edemediğini aktardı.
Maçın rövanşının 21 Ocak ta Kırklareli Atatürk Stadı'nda yapılacağını anımsatan Çevik, "Kırklareli taraftarları olarak çok mutluyuz. İstanbul'daki karşılaşmaya 15 otobüsle gittik. Kırklareli halkı olarak resmen göç ettik. Sahada aslanlar gibi mücadele eden sporcularımız bizleri gururlandırdı." diye konuştu.
Esnaf Uygar Karakoç, takımın başarısı ile gurur duyduklarını ve kupaya emin adımlarla yaklaşıldığını söyledi. Karakoç, Kırklarelispor'un adını kupaya altın harflerle yazdıracağına inandığını belirtti.
Vatandaşlardan Mevlüt Tunç, kent olarak heyecanlı olduklarını ifade ederek, son 8'e kalacaklarına inandıklarını söyledi.
Esnaf Levent Çağlar, doğup büyüdüğü kentin takımının başarısından mutlu olduğunu anlattı.
Mahmut Sürer de takımın başarısının tüm kenti birbirine kenetlediğini ifade etti.
Kırklarelililer Türkiye Kupası'nda tur için takımlarına güveniyor - KIRKLARELİ

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Kaynak: AA


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