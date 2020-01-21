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Kırklarelispor, Başakşehir'i kupadan eledi

Yaşanan sevinç ve saha içinden görüntüler Vali Osman Bilgin Konuşması Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

21.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 21.01.2020 17:25
Yaşanan sevinç ve saha içinden görüntüler
Vali Osman Bilgin Konuşması Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında konuk ettiği Medipol ile 0-0 berabere kalan TFF 2. Lig ekibi GMG , kupada adını çeyrek finale yazdırdı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın 65. dakikasında Medipol Başakşehir'de Demba Ba, altıpas üzerinde kaleciden dönen topu filelere gönderdi. Maçın hakemi Koray Gençerler, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
Karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona ererken, GMG Kırklarelispor kupada çeyrek finale yükseldi.
Bu arada karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Erdal Bahçıvan, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Milletvekili Selahattin Minsolmaz, CHP Milletvekili Vecdi Gündoğdu ile bazı protokol üyeleri de tribünden takip etti.
Kırklarelispor, Başakşehir'i kupadan eledi

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kırklarelispor, Başakşehir, Güncel

Kaynak: AA


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