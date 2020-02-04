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Kırklarelispor Başkanı Volkan Can: "Futbolcularımızın öz güveni tavan yapmış durumda"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi GMG Kırklarelispor'un kulüp başkanı Volkan Can, rakipleri karşısında iyi bir sonuç alacaklarına inandığını söyledi.

04.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.02.2020 18:16Kırklarelispor Başkanı Volkan Can:

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın 'yi konuk edecek TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi GMG 'un kulüp başkanı Volkan Can, rakipleri karşısında iyi bir sonuç alacaklarına inandığını söyledi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamında ziyaret eden Volkan Can, Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hayallerini gerçekleştirmek için emin adımlarla ilerlediklerini, hem futbolcuların hem de taraftarların yarınki maça odaklandığını vurgulayan Can, "Futbolcularımızın öz güveni tavan yapmış durumda. Fenerbahçe karşılaşmasında en iyi skoru alacağımıza inanıyorum. Peri masalının devam etmesi için mücadele vereceğiz. Futbolcularımıza ve taraftarlarımıza güveniyorum. İnanılmaz bir atmosfer yakaladık. Bu şehir kenetlendiğinde neler olabileceğini tüm Türkiye'ye göstereceğiz." diye konuştu.

Kesimoğlu, Kırklarelispor'a marş hediye etti

Belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, sözü ve bestesi Ali Altay'a ait, "Vurduğun Gol Olsun" isimli marşın telif hakkını aldıklarını açıkladı.

Marşın telif hakkı belgesini kulüp başkanı Volkan Can'a teslim eden Kesimoğlu, şehrin tarihi bir an yaşadığını, Kırklarelispor'un başarısının tüm kenti gururlandırdığını belirtti.

Yarın kendileri için tarihi bir müsabaka oynanacağını ifade eden Kesimoğlu, "Biz Kırklareli'ne, 'Nabzı Mustafa Kemal diye atan insanların yaşadığı şehir.' diyoruz. Mustafa Kemal, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim.' demişse, biz de yarın aynı anlayışla Fenerbahçe oyuncularını ve yöneticilerini kentimizde konuk edeceğiz. Güzel bir karşılaşma gerçekleşecek." şeklinde konuştu.


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Kaynak: AA

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