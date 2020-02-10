Kırklarelispor Başkanı Volkan Can: Fenerbahçe maçımız ertelenebilir

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanşında Fenerbahçe ile Kırklarelispor arasında oynanan maç öncesinde önemli bir gelişme yaşandı ve karşılaşmanın ertelenme durumu ortaya çıktı.

2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Kırklarelispor, geride kalan hafta sonu Hekimoğlu Trabzon ile oynayacağı maç için Trabzon'a gitti. Ancak Karadeniz Bölgesi'nde yoğun kar yağışının olumsuz hava koşullarına neden olması nedeniyle müsabaka ertelendi. Bölgede uçuşlar iptal olduğu için de Kırklarelispor henüz Trabzon'dan ayrılamadı.

FENERBAHÇE MAÇINA YETİŞEMEYEBİLİRLER

Bu gelişme üzerine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile iletişime geçen Kırklarelispor yöneticileri, henüz Trabzon'dan çıkamadıklarını ve Salı akşamı 20:30'da oynanacak Fenerbahçe maçına yetişemeyebileceklerini ilettiler.

Bu gelişmenin ardından TFF yetkilileri, Kırklarelispor'un durumunu beklemeye başladı. Eğer Kırklarelispor kafilesi, pazartesi günü uçuşların gerçekleşmesi halinde İstanbul'a gelecek. Ancak uçuşların iptal olması halinde büyük olasılıkla karşılaşma ertelenecek.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA VAR

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Sabah, öğlen uçakları iptal oldu, saat 18:00'de de uçağımız var, bu da iptal olursa zaten İstanbul'a gelemiyoruz. TFF ile görüştük, biz oynamak istiyoruz ancak şu an için İstanbul'a gelemiyoruz. Trabzon'da son 5 yılın en yoğun kar yağışı var. Saat 6'da uçak var ve onu bekliyoruz. Şu anda 6'daki uçağımız için bir iptal pozisyonu yok ancak bekliyoruz. Bugün gelemezsek, yarın da saat 2'de bir uçağımız var ama maça yetişemeyiz" ifadelerini kullandı.