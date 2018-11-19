TFF
2. Lig Kırmızı grup ekiplerinden Kırklarelispor
'da 3 puan sevinci yaşanıyor.
Kulüp Başkanı Volkan Can
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu deplasmanda karşılaştıkları Kahramanmaraşspor
'u 2-0 yendiklerini anımsattı.
Takımın maç boyunca çok iyi bir performans sergilediğini ifade eden Can, ligde temkinli davranarak emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.
Karşılaşmadan 3 puan kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Can, galibiyet serisi oluşturmak istediklerini kaydetti.
Büyük bir azim, hırs ve kararlılıkla takımın maç boyunca mücadele ettiğini anlatan Can, "Deplasmanda aldığımız 3 puan bizler için çok önemli. İki haftadır güzel bir skorla karşılaşmaları tamamlıyoruz. Futbolcularımızı gösterdikleri gayretten dolayı tebrik ediyorum. Aynı performansı önümüzdeki hafta yapılacak Sivas
Belediyespor karşılaşmasında da göreceğimize inanıyorum." diye konuştu.
Kahramanmaraşspor,Türkiye Futbol Federasyonu,Kırklarelispor
19 Kasım 2018 Pazartesi 09:56