TFF
2. Lig Kırmızı grup ekiplerinden Kırklarelispor
'da 3 puan sevinci yaşanıyor.
Kulüp Başkanı Volkan Can
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu karşılaştıkları Zonguldak
Kömürspor'u 3-0 yendiklerini anımsattı.
Takımın maç boyunca çok iyi bir performans sergilediğini ifade eden Can, ligde 4 haftadır rakiplerine göz açtırmadıklarını söyledi.
Ligde emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Can, galibiyet serisini devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Karşılaşmadan 3 puan kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Can, "Takımımız maç boyunca çok güzel bir performans sergiledi. Rakibimize neredeyse göz açtırmadı. Aldığımız 3 puan bizler için çok büyük önem taşıyor. Son 4 haftadır iyi bir skorla karşılaşmaları tamamlıyoruz. Futbolcularımız bize ve taraftarlarımıza paha biçilemez bir mutluluk yaşatıyor. Futbolcularımızı gösterdikleri gayretten dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.
Can, aynı performansı hafta sonu Tarsus
İdman Yurdu deplasmanında da göreceklerine inandıklarını bildirdi.
Volkan Can,Türkiye Futbol Federasyonu,Kırklarelispor
03 Aralık 2018 Pazartesi 09:50