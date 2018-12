10 Aralık 2018 Pazartesi 14:10



TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırklarelispor'da 3 puan üzüntüsü yaşanıyor.Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda karşılaştıkları Tarsus İdman Yurdu'na 2-1 mağlup olduklarını anımsattı.Takımın maç boyunca güzel bir oyun sergilediğini ancak bu performansı sonuca yansıtamadıklarını belirten Can, puan kaybettikleri için üzüntülü olduklarını söyledi.Can, beklenmedik bir sonuç yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:"Takım 4 haftadır ligde çok iyi gidiyordu. Karşılaşmaya da çok iyi hazırlanmıştı ama performansı sonuca yansıtamadık. Aldığımız her puan bizler için çok önemli ve değerli. Puan kaybetmeden yolumuza devam etmek istiyoruz. Ligin ilk devresini puan alarak kapatmak istiyoruz."