Kırklarelispor'da Bugsaşspor AŞ Hazırlığı Sürüyor

TFF
2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırklarelispor
, Bugsaşspor
karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüp Başkanı Volkan Can
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bugsaşspor karşılaşmasından 3 puan kazanmak istediklerini söyledi.
Maça çok iyi hazırlandıklarını ifade eden Can, Tarsus
İdman Yurdu karşılaşmasında kaybettikleri puanı Bugsaşspor'da telafi etmek istediklerini belirtti.
Önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını aktaran Can, iç saha avantajını kullanmak istediklerini kaydetti.
Volkan Can,Türkiye Futbol Federasyonu,Kırklarelispor,Bugsaşspor
14 Aralık 2018 Cuma 10:43