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Kırklarelispor'da transfer çalışmaları

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

03.08.2019 15:17 Kırklarelispor'da transfer çalışmaları
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor, 3 futbolcu ile sözleşme imzaladı.
Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini söyledi.
Sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını belirten Can, Yüksel Şişman, Yusuf Çelik ve Emre Keleşoğlu ile ikişer yıllık sözleşme imzaladıklarını ifade etti.
Yeni futbol sezonuna güçlü bir takım ile çıkacaklarını aktaran Can, Kırklarelispor'un hak ettiği yerlere gelmesi için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Kırklarelispor, Volkan Can, Güncel

Kaynak: AA

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