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Kırklarelispor'da transfer çalışmaları

Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor transfer çalışmalarını sürdürüyor.

09.08.2019 11:08 Kırklarelispor'da transfer çalışmaları
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kulüp Başkanı Volkan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nazilli Belediyespor'dan Görkem Bitin ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Bitin'in Fenerbahçe altyapısında yetiştiğini ifade eden Can, başarılı bir futbolcu olduğunu belirtti.
Sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını aktaran Can, yeni futbol sezonuna güçlü bir takım ile çıkacaklarını kaydetti.
Bitin de yeni sezonda Kırklarelispor forması giyecek olmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Kırklarelispor, Volkan Can, Nazilli, Güncel

Kaynak: AA

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