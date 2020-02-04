Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

GMG Kırklarelispor - Fenerbahçe mücadelesi 5 Şubat Çarşamba günü nefesleri kesecek. Kırklarelispor 16. turda oynadığı Başakşehir karşısında iki maçtan da beraberlik ile dönmüştü. Sarı lacivertliler ise İstikbal Mobilya Kayserispor'a karşı beraberlik ve galibiyet elde etmişti. Kırklarelispor - Fenerbahçe muhtemel 11'i ve hakemi haberimizde.

GMG KIRKLARELİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi tüm hızıyla devam ederken Kırklareli, deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı 5 Şubat Çarşamba günü ter dökecek. Merakla futbol severlerin beklediği maç, saat 14.30'da Kırklareli Atatürk Stadyumu Kırklareli'nde oynanacak.

Kupaya giden zorlu yolda her iki takım da kritik puanlar için kıyasıya rekabet edecek. Maç, A Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

KIRKLARELİ - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ

Çarşamba günü gerçekleşecek GMG Kırklareli - Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetecek. Kerem Ersoy birinci, Mustafa Savranlar ikinci yardımcı hakem olduğu maçın, Turgut Doman dördüncü hakemliğini üstlenecek.

KIRKLARELİSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Caner, Emre, Mert, Yüksel, Enis, Malik

Fenerbahçe: Harun, Isla, Rami, Falette, Deniz, Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Zajc, Allahyar, Mevlüt