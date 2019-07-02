02.07.2019 16:55
Haberler » Güncel » Haber

Kırkpınar'a katılmak için yola çıktılar

Kırkpınar

5-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivanlarına katılacak pehlivanlar yola çıktı.

5-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivanlarına katılacak pehlivanlar yola çıktı.

Türkiye'nin her bölgesinden Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerine katılmak için Edirne'ye akın edenlere Kumluca 'lı pehlivanlar da katıldı. Kumluca Belediyesi bünyesinde güreş tutan pehlivanlar Karatepe Stadında toplandıktan sonra Kumluca Belediyesi tarafından temin edilen araçlarla yola çıktı. Pehlivanlar, sponsor olan çeşitli firmalar tarafından hazırlanan tişörtleri giyerek yola çıktılar. Pehlivanları uğurlamak için İYİ Parti Antalya İl Başkanı Ahmet Aydın, Kumluca Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Toprakçı'da hazır bulundu - ANTALYA
Kaynak: İHA
kırkpınar , kumluca , temmuz , tarihi , Güncel

Son Dakika Haberleri
17:20 Hatay'da 21 göçmen yakalandı
17:20 Kızılay Ereğli Şube Başkanlığının ziyaretleri
17:19 Otomobil, TIR'a çarptı; aynı aileden 4 kişi öldü, 1 yaralı (4)
17:18 14 yaşındaki zihinsel engelli Halil'den haber alınamıyor
17:18 DHA DIŞ - Şentop, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko'yu ziyaret etti
17:18 İSTANBUL-EMRE AŞIK 2 ÇOCUĞUNU İCRA YOLUYLA TESLİM ALIRKEN OLAYLAR ÇIKTI
17:17 Devletin zirvesinden Ispartalı şehidin baba ocağına selam