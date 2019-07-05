Kırkpınar ağasına görkemli karşılama

EDİRNE'de, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 658'inci randevusu, bu sabah alt boylardaki pehlivanların kol bağlamasıyla Sarayiçi'nde başlarken, aynı saatlerde geleneksel olarak düzenlenen 'Ağa Karşılama Töreni' yapıldı. Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da yer aldığı Kırkpınar korteji, 2 altın kemerli 657'nci Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i, davul- zurna ile orduevi önünde karşıladı. Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından Pehlivanlar Mezarlığı'nda dua edildi. Edirne'de, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda bu sabah coşkuyla başladı. Aynı saatlerde Kırkpınar'ın en güzel geleneklerinden 'Ağa Karşılama Töreni' gerçekleştirildi. Her yıl düzenlenen törende, Belediye Başkanı Recep Gürkan eşliğinde, davul- zurnalı Kırkpınar korteji, belediye önünden hareket ederek, Talatpaşa Caddesi'nden orduevine geldi. Kırkpınar'ın 2 altın kemerli tek ağası Seyfettin Selim de aynı zamanda orduevi önünde kurulan platformun önüne geldi.

'EVİNE HOŞ GELDİN'

Başkan Gürkan, 9 yıldır Kırkpınar ağalığı yapan Seyfettin Selim'i çiçeklerle karşılayıp, "Bu yılla beraber 9 yıldır, Kırkpınar tarihinde gelmiş geçmiş en fazla ağalık yapan, ağaların ağası, 2 altın kemerli ağamız Sayın Seyfettin Selim'e, 'Evine, Kırkpınar'a hoş geldiniz' diyoruz. İnanıyor ve biliyoruz ki dünya durdukça, Türk milleti var olacak. Türk milleti var oldukça Türk'ün ata sporu ve bu ata sporunun olimpiyatları olan Kırkpınar da var olacak. Nice Kırkpınarlarımız olsun, milletimiz sonsuza kadar daim olsun. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi. Ağa Seyfettin Selim'e altın kemerin takılmasının ardından kortej, Edirne Belediyesi önünde, Vali Ekrem Canalp'i karşıladı. Kortejdekiler, daha sonra Talatpaşa Caddesi'nden yürüyerek, Atatürk Anıtı'na geldi. Anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Belediye Bandosu eşliğinde, sözü ve bestesi Beyazıt Sansı'a ait 'Kırkpınar Marşı' seslendirildi. Kortej, son olarak Adalı Halil ve Kara Emin gibi başpehlivanların mezarının bulunduğu Pehlivanlar Mezarlığı'na giderek, kabirleri başında dua edip, karanfil bıraktı.



- Edirne