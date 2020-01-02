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Kırkpınar başpehlivanı Gürbüz, Başkan Topaloğlu'nu ziyaret etti

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 658'inci Tarihi Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz'ü makamında ağırladı.

02.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:38 Kırkpınar başpehlivanı Gürbüz, Başkan Topaloğlu'nu ziyaret etti
Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, 658'inci Tarihi başpehlivanı Ali Gürbüz'ü makamında ağırladı.
Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemerli başpehlivan İsmail Erkal, başaltı pehlivanları Gürkan Balcı ve Yusuf Minta ile pehlivanların antrenörü Hikmet Tuğsuz katıldı.
Topaloğlu, Gürbüz'ün ziyaretinden dolayı memnun olduğunu ifade etti.
Başpehlivan Gürbüz ise güreşçilere başarı dileğinde bulundu.
Konuşmaların ardından Antrenör Tuğsuz ve Gürbüz, güreş sporuna destek sağladığından dolayı Topaloğlu'na teşekkür etti.

Necati Topaloğlu, Ali Gürbüz, Kırkpınar, Kemer, Spor

Kaynak: AA

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