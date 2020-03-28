Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kırkpınar başpehlivanlarından "Evde kal Türkiye" çağrısı

Kırkpınar başpehlivanları ve cazgırları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına yayımladıkları videolarla destek verdi.

28.03.2020 11:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:00
Kırkpınar başpehlivanlarından
Kırkpınar başpehlivanları ve cazgırları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye " çağrısına yayımladıkları videolarla destek verdi.
Başpehlivanlardan Ali Gürbüz, videolu mesajında, "Dünya genelinde küresel sorun oluşturan koronavirüsten korunmak için evlerimizden çıkmayalım. Sağlık Bakanlığımızın yayımladığı kurallara uyalım. Evde kal Türkiyem." ifadelerini kullandı.
Orhan Okulu, "Koronavirüsle mücadelede devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın tedbirlerine uyalım. Sporumuzu evimizde yapalım. Evde kal Türkiye." çağrısında bulundu.
İsmail Balaban ise Türkiye'nin de koronavirüsle mücadele ettiğini belirterek, şunları söyledi:
"Devletimiz ve Bakanlığımız bu anlamda tedbirler almaktadır. Lütfen uyarıları ve tedbirleri dikkate alalım. Zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım, kalabalık ortamlardan uzak duralım. Ben de antrenmanlarımı ev ortamında yapabildiğim egzersizlerle devam ettiriyorum. İnşallah bu sıkıntılı süreci hep beraber aşacağız. Güvenli, huzurlu ve mutlu yarınlar için evde kal Türkiye."
Kırkpınar başcazgırı Şükrü Kayabaş, "Güzel ülkemin güzel insanları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de koronavirüs tehdidi altında. Devlet ve millet olarak inşallah en kısa zamanda bu virüsü yeneceğiz. Yeter ki ilgili makamların talimatlarına uyalım. Genç yaşlı demeden bu hastalık hepimize bulaşabilir. Bunun tek önlemi evimizden çıkmamaktır. Devletimiz güçlüdür, bütün tedbirleri almışlardır. Ben de evdeyim, bunun için evde kal Türkiye." diye konuştu.
"Pele Mehmet" lakabıyla bilinen Kırkpınar başcazgırı Mehmet Tura da şunları kaydetti:
"Zor günlerden geçiyoruz. Allah'ın izniyle devletimiz ve milletimizle bu virüs denen illetin üstesinden geleceğiz. Bütün talimatlara uyalım, 'Evde kalalım Türkiyem.' Allah Allah İllallah Muhammedün Resulullah, bu virüs denen belayla bütün sağlıkçılarımıza mücadelelerinde dualarla diyelim maşallah. Allah derman versin."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Ali Gürbüz, Kırkpınar, Türkiye, Spor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Spor ››Kırkpınar başpehlivanlarından 'Evde kal Türkiye' çağrısı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

Juventus ile Manchester United arasında dev takas Spor
Juventus ile Manchester United arasında dev takas
Mesut’un menajerinden F.Bahçelileri üzecek transfer açıklaması Spor
Mesut'un menajerinden F.Bahçelileri üzecek transfer açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu! Spor
TFF Başkanı Nihat Özdemir hakkında suç duyurusu!
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi! TFF’ye başvurdular Spor
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi! TFF'ye başvurdular
Falcao, ’Yanımıza dönün’ diyen ailesine işte bu sözlerle yanıt verdi Spor
Falcao, "Yanımıza dönün" diyen ailesine işte bu sözlerle yanıt verdi
Beşiktaş’ta dev transfer operasyonu! Ljajic gidiyor eski yıldız geliyor Spor
Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Ljajic gidiyor eski yıldız geliyor
Bomba iddia! Bayern Münih, F.Bahçe’nin yıldızına talip oldu Spor
Bomba iddia! Bayern Münih, F.Bahçe'nin yıldızına talip oldu
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı Spor
Koronavirüse yakalanan Dybala ve sevgilisi yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Spor Haberleri

12:54: Fatih Terim hastanede bile durmuyor! - Spor 12:54: Turgay Büyükkarcı: "Halkımızın sağlığı için her fedakarlığa hazırız..." - Spor 12:45: Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor - Spor 12:39: Altınordu'da Metehan 1'inci Lig'e ısındı - Spor 12:37: Menemenspor formunu evden koruyor - Spor 11:46: Beşiktaş ile Trabzonspor arasında çek krizi - Spor 11:44: Mesut Özil'in menajerinden transfer açıklaması: Mesut Arsenal'de çok mutlu - Spor 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:22: Falcao'dan "Yanımıza dönün" diyen ailesine yanıt: Türkiye çok güvenli - Spor 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 10:54: Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in yerine Anderson Talisca geliyor - Spor