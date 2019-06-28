28.06.2019 16:18
Haberler » Spor » Haber

Kırkpınar'da 3 ton zeytinyağı kullanılacak

Kırkpınar

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, Kırkpınar güreşlerinde Er Meydanı'na çıkacak pehlivanların güreş öncesi vücutlarına sürdüğü zeytinyağının Trakya Birlik tarafından sağlandığını ve yaklaşık 3 ton zeytinyağını belediyeye teslim ettiklerini belirtti.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün , Kırkpınar güreşlerinde Er Meydanı'na çıkacak pehlivanların güreş öncesi vücutlarına sürdüğü zeytinyağının Trakya Birlik tarafından sağlandığını ve yaklaşık 3 ton zeytinyağını belediyeye teslim ettiklerini belirtti.

Dualı çayır Er Meydanı'nda 658 yıldır kesintisiz olarak sürdürülen Ata sporu yağlı güreşin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini belirten Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Akgün, "658 yıldır devam eden güreşlerimize biz gururla destek veriyoruz. Trakya Birlik olarak Kırkpınar'a her türlü maddi, manevi desteği vermeye devam ediyoruz. Bu yıl da 3 ton zeytinyağını belediyeye teslim ettik" dedi.

Akgün ayrıca, güreşlerde ilk üçe girecek pehlivanlara ödül olarak ayçiçeği yağı hediye edileceğini sözlerine ekledi. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Trakya Bölgesi , Kırkpınar , Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:16 Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası
17:15 Beşiktaş'ın eski yöneticisi Ahmet Akpınar'dan Abdullah Avcı'ya şok sözler!
17:14 Karesi'de rekor sayıda öğrenci spor yapıyor
17:09 Tolgay Arslan ve Musa Çağıran'ın teskere sevinci
17:07 Olurlu Elvin 40 kiloda Türkiye Şampiyonu
17:07 Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
17:03 Aliağa FK, ilk dış transferini Burak Toker ile yaptı