Kırkpınar'da derece alan pehlivanlar

Edirne
'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivan olurken, tüm boylarda derece yapan pehlivanlar da belli oldu.
Başpehlivanlık güreşlerinde Ali Gürbüz başpehlivan olurken, Orhan Okulu ikinci, Mehmet Yeşil Yeşil de 3'üncü oldu. Kırkpınar'ın 4'üncüsü ise Hamza Köseoğlu oldu.
Diğer boylardaki dereceler şöyle:
BAŞALTI
- Özkan Yılmaz
- Yalçın Üncül
Menderes Saltık
- Yıldıray Akın
BÜYÜK ORTA BOY
- Ali İhsan Batmaz
- Okan Yavaş
- Yaşar Şan
- Serhat Elvan
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY
Mert Altın
- Alparslan Güçlü
- Yusuf Kaflı
- Yusuf Yıldırım
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY
- Osman Kan
- Mustafa Kemal Kıyı
Orçun Kumaş
Alihan Kocabıyık
DESTE- 3 (Deste Büyük)
- Serdar Yıldırım
- Efe Kölebaş
- Emirhan Topal
- Abdülhamit Ak
DESTE- 2 (Deste Orta)
- Emre Ayyıldız
- Sefa Yılmaz
- Kemal Yılmazlar
- Erkan Taş
DESTE- 1 (Deste Küçük)
- Ömer Yasir Gökkaya
- Yıldıray Pala
- Eren Kalkan
- Faruk Bafralı
AYAK
- Ramazan Yıldız Çilenker
- Ozan Kıl
- Nevzat Kurugan
- Furkan Has
TOZKOPARAN
- Muhammet Biçen
- Mustafa Şahin
Ali Güleç
- Emre Boz
TEŞVİK- 2
- Yusuf Kırat
- Muhammet Güngörmüş
- Melih Türker
- Yusufcan Akdaş
TEŞVİK- 1
- Ferhat Yiğit
- Osman Nuri Çıldan
- Sefa Yıldırım
- Mehmet Zafer Seçim
MİNİK- 2
- Güven Can Türkoğlu
- Necip Bülbül
- Velihan Ars
- Emirhan Giral
MİNİK- 1
- Mehmet Arda Tanır
- Caner Arslan
- Selahattin Can
Arda Kaan Karamıklı
EN İYİ PEŞREV
- Gürsel Umut
- Talat Atahan Özcan
- Serkan Makas