07.07.2019 12:24
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Kırkpınar'da final heyecanı başladı

Kırkpınar

Edirne'de 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son güne gelindi.

Edirne'de 658'inci Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son güne gelindi.
Edirne Belediyesi tarafından bu yıl 658'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin  son gününde başpehlivanlar ve diğer 13  boyda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nda bugün saat 10.00'da başlayan güreşlere çeyrek finale kalan minik 1, minik 2 pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı. Geleceğin pehlivanları çayırda birbirlerine üstünlük sağlamak için verdiği mücadeleler izleyenlere keyif verdi.  Sabah erken saatte  stadın geçtiğimiz yıllara göre daha dolu olduğu gözlenirken herkesin gözü öğlen saatlerinde kura çekimiyle başlayacak olan başpehlivanların çeyrek final güreşlerinde.
Dün başlayan başpehlivanlık karşılaşmalarında 53 pehlivandan 8'i çeyrek finale kaldı. Kıran kırana geçen başpehlivanlık müsabakalarında geçtiğimiz yılın başpehlivanı Orhan Okulu,  Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Mehmet Yeşilyeşil, Ünal Karaman, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu, ve Hamza Köseoğlu rakiplerini yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Hava sıcaklığının 36 derece olduğu Er Meydanı'nda güreşçilerin sıcak havadan etkilendikleri gözlendi.


- Edirne
Kaynak: DHA
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