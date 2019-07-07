07.07.2019 15:28
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Kırkpınar'da yarı final heyecanı başlıyor

Kırkpınar

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final turu kura çekimleri yapıldı.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final turu kura çekimleri yapıldı.

Sarayiçi Er Meydanı'nda 8 başpehlivanın katıldığı çeyrek final kura çekimi sonrası müsabakaların tamamlanmasının ardından 4 başpehlivan yarı final turu kurasına katıldı. 2015 ve 2018 yılı birincisi son şampiyon Orhan Okulu ile 2009-2010 yılı Kırkpınar birincisi altın kemerli başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil eşleşti.

2011 ve 2012 yılı Kırkpınar birincisi altın kemerli başpehlivan Ali Gürbüz de başpehlivan Hamza Köseoğlu'yla yarı final heyecanı yaşanacak. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Kırkpınar, Spor

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