Kırkpınar'da yarı final heyecanı başlıyor

658. Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nde, başpehlivanlık yarı final turu kura çekimleri yapıldı.
Sarayiçi Er Meydanı'nda 8 başpehlivanın katıldığı çeyrek final kura çekimi sonrası müsabakaların tamamlanmasının ardından 4 başpehlivan yarı final turu kurasına katıldı. 2015 ve 2018 yılı birincisi son şampiyon Orhan Okulu ile 2009-2010 yılı Kırkpınar birincisi altın kemerli başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil eşleşti.
2011 ve 2012 yılı Kırkpınar birincisi altın kemerli başpehlivan Ali Gürbüz de başpehlivan Hamza Köseoğlu'yla yarı final heyecanı yaşanacak. - EDİRNE