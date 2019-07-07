07.07.2019 16:16
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Kırkpınar'da yarı finalistler belli oldu

Kırkpınar

Edirne'de 658'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kategorisinde yarı finale yükselenler isimler belli oldu.

Edirne'de 658'incisi düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık kategorisinde yarı finale yükselenler isimler belli oldu. Kırkpınar Başpehlivanlık müsabakalarında çeyrek finale yükselen pehlivanlar yarı final için çayıra çıktı. Kura çekimi sonrası geçen yılın başpehlivanı Orhan Okulu rakibi Mustafa Batu'yu, Ali Gürbüz rakibi Faruk Akkoyun'u, Mehmet Yeşilyeşil, Ünal Karaman'ı yenerek yarı finale yükseldi. Güreşlerde  favori gösterilen İsmail Balaban'ı mağlup eden Hamza Köseoğlu da yarı finale yükselen bir diğer isim oldu.


- Edirne
Kaynak: DHA
Kırkpınar, Edirne, Spor

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