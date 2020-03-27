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Kırkpınar'dan maske üretim önerisi

İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar, Erzurum'daki Kız meslek liselerinin alt yapısının uygun olduğunu belirterek, buralarda maske üretilsin önerisinde bulundu.

27.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:21
Kırkpınar'dan maske üretim önerisi
İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar , Erzurum'daki Kız meslek liselerinin alt yapısının uygun olduğunu belirterek, buralarda maske üretilsin önerisinde bulundu.

Dünyayı sarsan Korona virüs salgını nedeniyle ülke olarak zor günlerden geçtiğimizin altını çizen Kırkpınar, salgınla mücadelede herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Erzurum'un tarihin her döneminde üzerine düşen görevi fazlasıyla yaptığını belirten Kırkpınar, "Şu anda bir savaş halindeyiz, bu virüsle savaşta da elimizden ne geliyorsa yapmakla mükellefiz" dedi.

Hastanelerde kullanılan maskelerin sürekli tükendiğine dikkat çeken Kırkpınar, "Maske üretiminde Erzurum'un öncülük edebileceğini belirterek, " Erzurum'da üç Kız Meslek Lisesi var, bu okullardaki alt yapı da bu iş için yeterli, kaldı ki takviye de edilebilir. Okullarda steril bir ortam sağlanarak, maske üretimi yapılabilir. Erzurumlu genç kızlarımız bu konuda üzerine düşeni yapacaktır. Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğü'ne bu anlamda çağrıda bulunmak istiyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: İYİ Parti, Kırkpınar, Güncel

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