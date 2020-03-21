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Kırkpınar'dan Miraç kandili ve Nevruz bayramı mesajı

İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar Miraç kandili ve Nevruz bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

21.03.2020 13:51 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:51
Kırkpınar'dan Miraç kandili ve Nevruz bayramı mesajı
İYİ Parti İl Başkanı Melih Kırkpınar Miraç kandili ve Nevruz bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kırkpınar mesajında şunları söyledi; "İki cihan serveri Peygamber Efendimizin mucizelerinden biri olan Miraç, Peygamberimiz (S.A.V)'in yüce huzura kabulüdür. Miraç, müminler için rahmet ve lütuflarla doludur.

Ne yazık ki bu önemli geceyi buruk yaşıyoruz, tüm dünyayı sarsan salgın nedeniyle, akraba ziyaretleri yapamayacağız, camilerimiz ne acıdır ki boş kalacak. Ancak inancımıza göre "umutsuzluk imansızlıktır". Umudumuzu kaybetmeyeceğiz, ye'se kapılmayacağız. Tedbirizi alıp tevekkül edeceğiz. Hayrın ve şerrin yüce Rabbimizden geldiğini unutmadan sabırla bekleyeceğiz. "Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler"

Bu önemli gecede, zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde, gönül dünyamızı kirleten olumsuz duygulardan arınmak için bol bol tövbe etmeli, devletimizin bekası, milli birlik ve beraberliğimizin devamı ve bütün insanlığın huzur bulması için dua etmeliyiz.

Bu gün aynı zamanda Nevruz bayramı. Nevruz tamda belirttiğimiz gibi umudunu yitirmeyen Türklerin, demir dağı erittiği gündür. Baharın müjdecisi kabul edilen bu günde, tıpkı baharın gelişiyle can bulan tabiat gibi, Türk milletinin de yeniden doğuş, yeniden uyanış günü olmasını niyaz ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam aleminin ve Erzurumlu hemşerilerimizin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, Türk dünyasının Nevruz Bayramını kutluyor, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler : Nevruz Bayramı, Miraç Kandili, Kırkpınar, Güncel

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