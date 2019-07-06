06.07.2019 00:33
Haberler» Spor» Haber

Kırkpınar'ın 2 altın kemerli ağasına davullu zurnalı karşılama

- Kırkpınar'ın 2 altın kemerli ağasına davullu zurnalı karşılamaEDİRNE - Bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda başlarken, kent merkezinde geleneksel olarak düzenlenen 'Ağa karşılama merasimi' yapıldı.

- Kırkpınar'ın 2 altın kemerli ağasına davullu zurnalı karşılama
EDİRNE - Bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'nda başlarken, kent merkezinde geleneksel olarak düzenlenen 'Ağa karşılama merasimi' yapıldı.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da yer aldığı Kırkpınar korteji, 2 altın kemerli 657'nci Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'i, davul- zurna ile orduevi önünde karşıladı. Atatürk Anıtı'ndaki törenin ardından Pehlivanlar Mezarlığı'nda dua edildi.
Edirne'de, 658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı'nda bu sabah coşkuyla başladı. Aynı saatlerde Kırkpınar'ın en güzel geleneklerinden 'Ağa Karşılama Töreni' gerçekleştirildi. Her yıl düzenlenen törende, Belediye Başkanı Recep Gürkan eşliğinde, davul- zurnalı Kırkpınar korteji, belediye önünden hareket ederek, Talatpaşa Caddesi'nden orduevine önünde, Kırkpınar'ın 2 altın kemerli tek ağası Seyfettin Selim'i karşıladı.
Ağa Seyfettin Selim'e altın kemerin takılmasının ardından kortej, Edirne Belediyesi önünde, Vali Ekrem Canalp'i karşıladı. Kortejdekiler, daha sonra Talatpaşa Caddesi'nden yürüyerek, Atatürk Anıtı'na geldi. Anıta çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.
Belediye Bandosu eşliğinde, sözü ve bestesi Beyazıt Sansı'a ait 'Kırkpınar Marşı' seslendirildi. Kortej, son olarak Adalı Halil ve Kara Emin gibi başpehlivanların mezarının bulunduğu Pehlivanlar Mezarlığı'na giderek, kabirleri başında dua edip, karanfil bıraktı. Kırkpınar'ın 2 altın kemerli ağasına davullu zurnalı karşılama
Kaynak: İHA
Kırkpınar, Edirne, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
00:56   Konyaspor sağlık kontrolünden geçti
00:52   Trabzonspor Nwakaeme'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı
00:47   Trabzonspor Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı
00:33   Kırkpınar'ın 2 altın kemerli ağasına davullu zurnalı karşılama
00:32   Trabzonspor, Anthony Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı
00:27   Trabzonspor, Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı
00:20   Ali Koç, Napoli'nin Eljif Elmas için yaptığı teklifi reddetti!