07.07.2019 18:29
Haberler» Spor» Haber

Kırkpınar'ın başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Kırkpınar

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Orhan Okulu'yu yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Orhan Okulu'yu yenen Ali Gürbüz, başpehlivan oldu.
Edirne'de geçen cuma günü başlayan 658'inci Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde bugün 14 boyda çeyrek finalden başlayan güreşler tamamlandı. Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde Ali Gürbüz ile Orhan Okulu karşı karşıya geldi. Karşılıklı birbirini denemelerle başlayan güreşin 21'inci dakikasında iki başpehlivana da pasif güreştikleri içi birer ihtar verildi. Oldukça heyecansız geçen güreşin 40 dakikalık normal süresinin sonunda iki pehlivan da sarı kart gördü.
'Altın puan' olarak adlandırılan ve bu yıl uygulamaya geçirilen puanlama güreşinde 50'nci dakika Ali Gürbüz, rakibi Orhan Okulu'yu yenerek Kırkpınar'ın başpehlivanı oldu.


Kaynak: DHA
Ali Gürbüz, Kırkpınar, Edirne, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
20:08   Başpehlivan Ali Gürbüz Başkan Böcek'e verdiği sözü tuttu
20:07   Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
20:06   Futbol: 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası
20:05   FC Nantes Squad Sezon öncesi Hazırlıklarına Devam Et
20:01   2019 Kadınlar Dünya Kupası Finali'nde Hollanda'yı 2-0 mağlup eden ABD, üst üste 2. kez şampiyon...
20:00   Sivrihisar Hava Yarışları 2019
19:55   flaş!