05.07.2019 10:39
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Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı

Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı

EDİRNE'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik pehlivanların Er Meydanı'na çıkmasıyla başladı.

EDİRNE'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, minik pehlivanların Er Meydanı'na çıkmasıyla başladı.
Edirne Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 3 gün sürecek kıran kırana mücadeleler, bu sabah minik güreşçilerin Er Meydanı'na çıkmasıyla başladı. Kırkpınar'a geçen yıl rekor katılımla 2 bin 228 pehlivan kayıt yaptırırken, bu yıl 2 bin 380 pehlivanın katılımıyla yeni bir rekor kırıldı.
Sarayiçi Er Meydanı'nda 14 kategoride güreşçiler, 32 derecelik sıcak havada dualarla çayıra çıkarak güreş tutmaya başladı. Minik pehlivanlar uzayan çimlerin arasında kaybolurken, saha hakemlerinin müsabakalarda zaman zaman karar vermekte zorlandıkları görüldü.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Güreşçilerin çayıra çıkması
- Yağlanmaları
- Çayırda güreşmeleri
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- Edirne
Kaynak: DHA
Kırkpınar, Edirne, Spor

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