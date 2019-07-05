Kırkpınar, minik pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı (2)

35 DERECE SICAKLIK PEHLİVANLARI ZORLUYOR

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde sabah başlayan güreşlerde ilk gün minik, teşvik, tozkoparan, ayak ve deste boylarında 1462 güreşçi çayıra çıktı. Cuma namazı nedeniyle ara verilen güreşler yeniden başlarken, hava sıcaklığının 35 dereceyi bulduğu kentte, güneşin altında mücadele eden genç pehlivanlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Sıcaktan bunalan pehlivanlar, mücadele sonunda dualı çayırdaki musluklar altında serinledi. Yağcısı, davul-zurna ekibi ve onlarca pehlivanın aynı anda yağlanarak güreşmesiyle ortaya renkli görüntülerin çıktığı Kırkpınar Er Meydanı'nda geçen yıllara göre tribünlerin daha dolu olduğu gözlendi.

'TRABZONSPOR DÖVMESİ'

Kocaeli'den gelen pehlivan Mithat Yaşar'ın göğsüne yaptırdığı Trabzonspor dövmesi dikkat çekti. Bordo-mavili kulübü çok sevdiğini söyleyen Yaşar, "Trabzonspor'u çok seviyorum. Bu yıl güreşlere uğur getireceğini düşündüğüm dövmeyle çıktım. İlk turda rakibi yendim. Şansım devam ediyor" dedi.