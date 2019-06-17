17.06.2019 17:20
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Kırkpınar toplantısı Vali Canalp başkanlığında yapıldı

Kırkpınar toplantısı Vali Canalp başkanlığında yapıldı

Bu yıl 5-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri etkinlikleri ile ilgili toplantı Edirne Valisi Ekrem Canalp Başkanlığında yapıldı.

Bu yıl 5-7 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri etkinlikleri ile ilgili toplantı Edirne Valisi Ekrem Canalp Başkanlığında yapıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in başkanlığında yapılan toplantıya Belediye Başkanı Recep Gürkan. 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kurum müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda Kırkpınar yağlı güreşlerinin sorunsuz gerçekleşmesi için alınan tedbirler, Asayiş, Sağlık ve Basın komisyonlarının konuları ele alındı. - EDİRNE
Kaynak: İHA
Ekrem Canalp, Edirne, Kırkpınar, Güncel

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