Pehlivanlar 658. kez er meydanında! Kırkpınar Yağlı Güreşleri hangi kanalda, ne zaman başlıyor?

Dünyanın en uzun tarihli spor festivallerinden biri olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2019 yılında 658. kez düzenlenecek. Geçen sene yapılan organizasyonda Orhan Okulu altın kemeri kazanmıştı. Geri sayım başlayan tarihi mücadele için binlerce pehlivan kayıt yaptırdı. İşte bu senenin Kırkpınar Yağlı Güreşleri tarihi ve yayınlanacak kanalı...

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

658. Tarihi Kırkpınar Kültür Etkinlikleri Haftası 01-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecektir. Bu yıl 658.si düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 5, 6 ve 7 Temmuz'da canlı yayınla DMAX ekranlarında olacak.

GÜREŞLER NEREDE YAPILIYOR?

Yunanistan sınırları içinde kalan Samona Köyü civarında bulunan Kırkpınar Çayırında yapılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sonrasında Edirne- Mustafa Paşa yolu üzerinde yer alan Viran tekke mahalline taşınmıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra ise güreşler, Edirne'nin Sarayiçi bölgesinde yapılmaktadır.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ'NE DAİR ÖZEL TERİMLER

Cazgır: Yağlı güreşte pehlivanları seyircilere tanıtan, güreşe başlatan kişiye "Cazgır" veya "Salavatçı" denir. Cazgır hakem heyetinin eşleştirdiği pehlivanların adlarını, sanlarını, oyunlardaki hünerlerini, uygun mısra ve dualarla tanıtır.

Yağlanma: Güreşler, kavranması güç olsun diye, pehlivanlar güreş meydanının uygun bir yerinde yağ ve su ile doldurulmuş kazanların etrafında yağlanırlar. Pehlivanlar önce sağ el ile sol omuza, göğüse, kol ve kispete yağ sürerler, daha sonra sol el ile aynı işlemi yaparlar.

İbrikçi: Güreşçilerin ibrik ile yağ taşıyan kişiler

Peşrev: Bir ısınma ve kültür-fizik hareketi olan peşrev ile pehlivan nefesini, kaslarını ve kalbini biraz sonra başlayacak olan mücadeleye hazırlar.

Kispet: Pehlivanların giysisi olan kıspet, manda, dana ve malak derisinden yapılır. Bel kısmı 4 parmak genişliğinde ve kalınlığında olur.

Kasnak: Kıspette beli sarması için geçirilen kalın ip

Zembil: Kıspetlerin taşındığı sazdan yapılmış torba

YAĞLI GÜREŞLERDE CEZALAR

Rakibe, hakeme veya seyircilere söz veya el kol hareketi ile hakaret etmek,Güreş esnasında rakibi ile münakaşa etmek, tartışmak,Ciddi güreş yapmamak, şikeyapmak. Yağlı güreşlerde yasak oyun ve diğer yağlı güreş kurallarına uymamak, hakem uyarılarını dinlememek. Müsabakalar eleme usulü olup, yenilen elenir, kazanan devam eder.