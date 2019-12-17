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Kırlangıç balığı 50 liraya düştü

Sinop'ta kıyı balıkçıları tarafından avlanan kırlangıç balığı, geçen aylarda kilosu 150 TL'yi bulurken şimdi ise 50 liradan satışa sunuluyor.

17.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:27Kırlangıç balığı 50 liraya düştü
'ta kıyı balıkçıları tarafından avlanan kırlangıç balığı, geçen aylarda kilosu 150 TL'yi bulurken şimdi ise 50 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı İsmail Değer, bu dönemlerde balıkçılarının ağlarına daha çok kırlangıç balığı takıldığını, o nedenle fiyatının düştüğünü söyledi. Kırlangıç balığının alıcısının genellikle restoranlar olduğunu belirterek, "Farklı bir balık olduğu için genelde restoranlar ve oteller alıyor. Bugün tutulan balığımız 2 taneydi, biri satıldı. Bu aylarda daha sık tutulduğu için fiyatı 50 TL'ye düştü. Tezgahtaki balık 3 kilo geliyor, 150 TL'ye satılıyor. Bu balığın çorbası ve buğulaması çok lezzetli oluyor. Ama isteyen şiş veya ızgara da yapabilir" dedi. - SİNOP

Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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