Kirlenen Teke Deresi'nin rengi değişti - Drone

Kırklareli'nde Teke Deresi kirlilikten gri ve beyaz renge büründü.

02.06.2020 15:08 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:14
Kırklareli'nde Teke Deresi kirlilikten gri ve beyaz renge büründü.
Derenin suyu, merkeze bağlı Dokuzhöyük köyünden geçtiği alanda gri ve beyaza dönüştü. Derenin bazı kısımlarında ise suyun üzerinde kalın yosun tabakası oluştu.
Köyün muhtarı Adem Balsak, AA muhabirine, derede artık hiç bir canlının yaşayamadığını, bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
Belirli zamanlarda çevredeki fabrikaların atıkları nedeniyle gri ve beyaz renkte akan derenin suyunun tarım arazilerinin sulanmasında da kullanılmadığını anlatan Balsak, yetkililerden yardım istedi.
Köy sakinlerinden Mehmet Üresin ise 10 yıl öncesine kadar su içtikleri derenin eski haline kavuşturulmasını istedi.
Kırklareli Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin deredeki incelemesi sürüyor. Kirlenen Teke Deresi’nin rengi değişti - Drone

Kaynak: AA

Etiketler: Kırklareli, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Düşük faizli krediyi fırsat bilip fiyat artıran firmalar, paket kapsamı dışına çıkarılacak Haber
Düşük faizli krediyi fırsat bilip fiyat artıran firmalar, paket kapsamı dışına çıkarılacak
PKK’nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik Haber
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
ABD’deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü Haber
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
Bağımsız heyet, Floyd’un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya’da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Haberler››Güncel››Kirlenen Teke Deresi'nin rengi değişti - Drone - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:11: Bingöl'deki dağcılardan Şeytan Dağı'na tırmanış - Haber 15:11: Sivas'ta yeşil alanlar genişliyor - Haber 15:11: Kütüphaneler normalleşme süreci çerçevesinde kapılarını yeniden açtı - Haber 15:09: Normalleşmenin ikinci gününde vatandaşlar İstiklal Caddesi'ne akın etti - Haber 15:09: Sakarya'da tedavisi tamamlanan flamingo doğaya bırakıldı - Haber 14:27: Son dakika: Koca, yasakların kalkmasıyla rehavete kapılan vatandaşları "Çince" paylaşımla uyardı - Haber 14:24: 15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti - Haber 13:18: Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle, bütün mahalle karantinaya alındı - Haberler 12:17: PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın - Haber 10:01: Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı - Magazin