Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kirletildiği iddia edilen derede herhangi bir olumsuzluğa rastlanamadı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir mesire alanındaki derede sanayi tesislerinden kaynaklı kirlilik olduğu konusundaki iddialar sonucunda yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanamadı.

11.04.2020 17:21 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:22
Kirletildiği iddia edilen derede herhangi bir olumsuzluğa rastlanamadı
Kocaeli 'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir mesire alanındaki derede sanayi tesislerinden kaynaklı kirlilik olduğu konusundaki iddialar sonucunda yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanamadı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan Çağdaşkent Küçük Vadi Mesire Alanı içerisinden geçmekte olan derede sanayi tesislerinden kaynaklı kirlilik olduğuna ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımlar sonrasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bölgeye giden İSU Genel Müdürlüğü teknik ekipler incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanamadı.

Konuyla ilgili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan incelemeler esnasında derede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamış olmakla beraber, teknik ekibimizce dere güzergahı boyunca kirletici olabilecek kaynaklara yönelik kontroller gerçekleştirilerek bundan sonrası için dere sürekli takip edilecektir. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova, Kocaeli, Yaşam
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Yaşam Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi Haberler
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş’ta ilk kez görüntülendi Haberler
Zehirli yılan türü, Kahramanmaraş'ta ilk kez görüntülendi
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi Haberler
Belediye, koronadan hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz Haberler
Koca, bu görüntüler sonrası konuştu: Mücadeleden ödün vermeyeceğiz
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü Haberler
Kronik rahatsızlığı bulunmayan genç eczacı, koronaya yenik düştü
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Haberler ›› Yaşam ››Kirletildiği iddia edilen derede herhangi bir olumsuzluğa rastlanamadı - Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

18:38: Alaşehir'de ev yangını - Haberler 18:33: Pancar toplamak isterken kayalıklardan düştü - Haberler 18:29: Fırıncılar sokak sokak gezdi vatandaşa ekmek ulaştırdı - Haberler 18:24: Sokağa çıkma yasağını delip polise saldırdılar - Haberler 18:21: Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir - Haberler 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi 17:34: Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi - Haberler 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik