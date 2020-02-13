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Kirli eldivenden şüphelenen bekçiler, 84 bin TL'lik kablo çalan hırsızları yakaladı

Kocaeli'de bekçiler, şüphelendikleri üç kişiyi çevirdi. Şahısların üzerinde yapılan aramada çantalarından kirli eldivenler çıktı, iki ayrı yerde yapılan arama sonucunda 83 bin 500 liralık aydınlatma kablosu çaldıkları tespit edildi.

13.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:31

'de bekçiler şüphe üzerine yaptığı aramada üç kişinin çantasında kirli eldivenlere rastladı. Şüphelilerin 83 bin 500 TL değerinde aydınlatma kablosu çaldığı ortaya çıktı.

3 KİŞİDEN ŞÜPHELENİP ARADILAR

Dün gece saatlerinde Gaziler Dağı mevki'inde devriye atan bekçiler, şüphelendikleri 3 şahsı durdurarak üst araması yaptı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Yapılan aramada çantalarından toprak lekeleri ile kirlenmiş eldivenler çıkan şahısların tedirgin davranışlar gösterince Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

84 BİN LİRALIK KABLO SOYGUNU ORTAYA ÇIKARILDI

Emniyette sorguları yapılan S.G., İ.Ö. ve B.S. isimli şüpheliler, 5 ve 12 Şubat günlerinde belediye ekiplerince bölgede yapılan aydınlatma çalışmalarında kullandıkları kabloları çaldıklarını itiraf ettiler. Piyasa değeri yaklaşık 83 bin 500 TL değerinde olan kabloları çalan 3 şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kirli eldivenden şüphelenen bekçiler, 84 bin TL'lik kablo çalan hırsızları yakaladı

Gaziler Dağı, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI (2)
BUYURUN DOSTLAR BUYURUN:Ortada kanit yok niye itiraf ettiniz be o kadar emek bosa gitti
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RECEP KOCA:Bekçilere selam olsun komunistler bunları cekemiyo anten taksinlar
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