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Kirmasti Sarnıcı turizme kazandırılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih'teki tarihi Kirmasti Sarnıcı'nı temizleyerek restorasyon çalışması başlattı.

07.11.2019 10:42 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:42 Kirmasti Sarnıcı turizme kazandırılacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih'teki tarihi Kirmasti Sarnıcı'nı temizleyerek restorasyon çalışması başlattı.
İBB'den yapılan açıklamada, belediye ekipleri, sosyal medyada yer alan ve Beyaz Masa'ya gelen Fatih'teki Kirmasti Sarnıcı'nın çöpler ile pazar tezgahlarının içerisinde harabeye dönüştüğü yönündeki bilgiler üzerine harekete geçti.
Sarnıç, İBB Beyaz Masa 153 Yerinde Çözüm Ekipleri ile İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünün (KUDEB) koordinasyonunda İSTAÇ, İSTON ve Zabıta ekiplerinin katılımıyla titizlikle temizlendi. Temizlik sırasında kültür varlığına zarar verilmemesine özen gösterildi.
- Kültür ve turizme kazandırılacak
KUDEB, korunması zorunlu yapılar içerisinde yer alan eseri restore ederek İstanbullulara yeniden kazandırmak için çalışma başlattı.
Kirmasti Sarnıcı, ihalesi yapılan "İstanbul Geneli 4. Etap Tescilli Kültür Varlıklarının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Mühendislik ve Çevre Düzenleme Çevre Projelerinin Hazırlanması" işi kapsamına dahil edildi.
Fatih Haliç Caddesi'nde bulunan Orta Bizans Dönemi'ne ait (8-12. yüzyıl) Kirmasti Sarnıcı, restorasyonun ardından yeni bir fonksiyon ile İstanbul'un kültürel zenginliklerinin arasına katılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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