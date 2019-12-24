Haberler » Güncel » Kırmızı Başlıklı Kızı sahnelediler - Haber

Kırmızı Başlıklı Kızı sahnelediler

DÜZCE(İHA) – İlkokul öğrencilerine çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve kütüphanelerin eğlenceli yerler olduğunu hissettirmek amacıyla yapılan etkinlik yapıldı.

24.12.2019 10:07 | Son Güncelleme: 24.12.2019 10:12 Kırmızı Başlıklı Kızı sahnelediler
DÜZCE(İHA) – İlkokul öğrencilerine çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve kütüphanelerin eğlenceli yerler olduğunu hissettirmek amacıyla yapılan etkinlik yapıldı.

Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Programı 2. sınıf öğrencileri; Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Seda Çavuş tarafından yürütülen Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında, Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde 23 Nisan İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine yönelik "Kırmızı Başlıklı Kız" masalının drama etkinliğini gerçekleştirdi. Ayrıca Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nün çocuk bölümünün tasnif ve düzenlemesini yaptı.

Çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve kütüphanelerin eğlenceli yerler olduğunu çocuklara hissettirmek amacıyla yapılan etkinliklerde; Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Programı 2. sınıf öğrencileri Rumeysa Öztürk, Beyza Özcan, Kadriye Yaman, Ecenur Asil, Aslıhan Gülaçtı görev aldı.

Erken çocukluk döneminde çocukların kütüphane ile buluşturulduğu ve eğlenceli deneyimlerin yaşatıldığı programda, sanat etkinlikleri ve çeşitli canlandırmalarla çocukların sosyal duygusal gelişimleri desteklendi. İlgili ders kapsamında Aralık ayı boyunca benzer etkinliklerin, farklı okul gruplarına yönelik Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde sürdürülmesi planlanıyor. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:42   Şanlıurfa'da örgütlü yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı - Haber
11:42   Amazon.com.tr'de yılbaşı fırsatları başladı - Haber
11:42   Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklanması - Haber
11:42   Valilikten Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Haber
11:42   Altınova Belediyesi'nden Suriye'ye kardeşlik eli - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
10:00   Adana'da eğitime sağanak engeli - Haber
09:50   YTL banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık - Haber
24.12.2019 11:46:35