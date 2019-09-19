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Kırmızı biber tartışmasında "tatlı" cevap

Kırmızı biber tartışmasında "tatlı" cevapGAZİANTEP - Türkiye'nin her yerinde yemeklere renk ve tat vermek için kullanılan ve son dönemlerde Gaziantep ile Kahramanmaraş'ı karşı karşıya getiren toz 'kırmızı biber' ile ilgili tartışmalara son noktayı koyacak buluşma Ankara'da gerçekleşti.

19.09.2019 21:07
Kırmızı biber tartışmasında "tatlı" cevap
GAZİANTEP - Türkiye'nin her yerinde yemeklere renk ve tat vermek için kullanılan ve son dönemlerde Gaziantep ile Kahramanmaraş'ı karşı karşıya getiren toz 'kırmızı biber' ile ilgili tartışmalara son noktayı koyacak buluşma Ankara'da gerçekleşti. Ankara'da buluşan her iki kentin yetkililerinden birliktelik mesajı verildi.
Gaziantep'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'de gerçekleşen hasat ile başlayan kırmızı biber tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Ankara Ticaret Odası tarafından Ankara'da düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde yer alan Kahramanaş ve Şanlıurfa standını ziyaret etti. Fatma Şahin, Kahramanmaraş standı yetkilileri ile birlikte sohbet etti. Yöresel ürünler hakkında bilgi verilen Fatma Şahin, stant yetkililerini de Maraş biberine coğrafi işaret alınması nedeniyle de tebrik etti. Şahin, "Bir lokantaya restorana girdiğimiz zaman biberin rengine bakarız. Çünkü rengi kalitesi hakkında bilgi verir. Önemli olan biberin kalitesi ve bu kalitenin dünyaya duyurulmasıdır. Bacınız olarak, Maraş biberi için de emrinizdeyiz. Hepimiz bu toprakların insanıyız" diye konuştu.
Fatma Şahin daha sonra ise Şanlıurfa standını gezdi.
Kırmızı biber tartışmasında

Kahramanmaraş, Gaziantep, Türkiye, Ankara, Genel

Kaynak: İHA

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