03.07.2019 17:20
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Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Fransızlar yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 9'u çocuk 12 Fransa vatandaşının DEAŞ üyesi olduğu ve kırmızı bültenle arandığı bildirildi.

Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 9'u çocuk 12 Fransa vatandaşının DEAŞ üyesi olduğu ve kırmızı bültenle arandığı bildirildi. Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Suriye sınırından illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan 9'u çocuk 12 Fransa vatandaşını yakaladı. Yapılan incelemelerde yakalanan yetişkinler C.A., J.C. ve M.D.'nin DEAŞ'lı oldukları, haklarında "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri" konulu tahdit kodları bulunduğu ve Fransız makamları tarafından "Kırmızı Bülten" ile arandıkları tespit edildi. Yakalanan şahıslar sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Türkiye, Suriye, Fransa, Güncel

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